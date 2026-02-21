Зимняя Олимпиада — 2026
Снег ещё лежит, а я уже сею! Разбросала семена в феврале — к июню в саду парад кремовых шариков

Фото: D-NEWS.ru
Снег ещё лежит, а я уже сею! Разбросала семена в феврале — к июню в саду настоящий парад нежных кремовых шариков. Когда слышишь слово «бархатцы», обычно представляешь ярко-оранжевые или жёлтые соцветия, знакомые с детства. Но сорт «Белоснежка» ломает все стереотипы: его густомахровые шапки цвета топлёного молока с лёгким ванильным оттенком выглядят невероятно нежно и аристократично. При этом растение сохранило главные фамильные черты — абсолютную неприхотливость и жизнестойкость. Посеянные по снегу семена проходят естественную стратификацию и дают мощные, закалённые всходы. С июня и до самых заморозков кусты высотой около 30 см сплошь усыпаны кремовыми соцветиями, которые не теряют декоративности даже после дождей.

Никаких подкормок, никаких укрытий — просто посадил и забыл. Эти бархатцы идеальны для бордюров, рабаток и контейнеров, привнося в сад нотку изысканности и свежести, а их тонкий пряный аромат отпугивает вредителей. Попробуйте посеять «Белоснежку» на снег однажды — и каждое лето будете любоваться этим кремовым чудом без лишних хлопот.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
