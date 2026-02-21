Зимняя Олимпиада — 2026
Посадите весной в тени — летом любуйтесь цветами-сердечками: не болеет, не боится вредителей

Фото: D-NEWS.ru
Весной каждый дачник задумывается, чем украсить тенистые уголки сада, куда солнце заглядывает лишь урывками. Идеальный кандидат для такого места — дицентра. Посадите ее весной в тени — летом любуйтесь цветами-сердечками.

Этот многолетник просыпается рано весной и уже в июне распускает свои необычные, трогательные цветы в форме сердечек, словно парящих вдоль изящно изогнутых стеблей. Розовые, белые или красные «медальоны» густо усыпают куст, создавая романтичное и нежное облако среди ажурной сизо-зеленой листвы. Дицентра обожает полутень и влажные, плодородные почвы, не требует сложного ухода и ежегодно разрастается пышнее.

Посадив ее один раз, вы на долгие годы обеспечите себе цветущий уголок там, где другие растения капризничают и чахнут. Единственное, что ей нужно — редкий полив в засуху и весенняя подсыпка компоста. Это растение не болеет, не боится вредителей и зимует без укрытия. Выбирайте дицентру — и ваш сад наполнится поэзией и очарованием.

Ранее был назван цветок, который с начала лета и до осени усыпан сотнями «звездочек»: посадил — через месяц в цвету.

Проверено редакцией
