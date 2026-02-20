Посеял в мае — цветы в июле: вымахивает за сезон в рост человека и цветет огромными бутонами

Посеял в мае — цветы в июле: вымахивает за сезон в рост человека и цветет огромными бутонами

Для нетерпеливых садоводов, которые хотят увидеть плоды своих трудов уже в первый сезон, идеальным выбором станет шток-роза, или мальва. Она вымахивает за сезон в рост человека и цветет огромными бутонами.

Этот цветок способен поразить воображение даже при посеве семян прямо в грунт весной: мощные ростки быстро набирают силу, к середине лета выгоняя высокие крепкие цветоносы, усыпанные крупными шелковистыми бутонами. Посеял в мае — цветы в июле! Раскрываясь, они превращаются в огромные, похожие на граммофоны цветки, которые могут быть махровыми или простыми, в белых, розовых, желтых, бордовых и почти черных тонах.

Шток-роза создает впечатляющие вертикали в саду, цветет с июля до сентября и прекрасно смотрится у заборов, стен или в качестве живой изгороди. Она неприхотлива, засухоустойчива и не требует особого ухода, кроме полива в сильную засуху и подвязки к опоре на ветреных участках.

Ранее был назван многолетник, который цветет даже там, где не растет трава.