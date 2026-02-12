Цветок, который с начала лета и до осени усыпан сотнями «звездочек»: посадил — через месяц в цвету

Цветок, который с начала лета и до осени усыпан сотнями «звездочек»: посадил — через месяц в цвету

Если вы ищете растение, способное на настоящий фурор, которое вы посадите в выходные, а через месяц найдете в полном цвету, обратите внимание на кореопсис мутовчатый. Он поражает своей красотой даже опытных дачников.

Этот многолетник — настоящее пламя в саду. Его нежная, ажурная, похожая на хвою листва образует плотный, изящный куст, а с начала лета и до самой осени он буквально усыпан сотнями ярко-желтых, золотистых или лимонных «звездочек»-соцветий, создавая эффект сияющего облака.

Но главная магия кореопсиса — в его потрясающей скорости адаптации и стойкости. Если посадить крепкую рассаду или деленку куста в мае в солнечное место с легкой, хорошо дренированной почвой, растение моментально приживается и уже через 3 недели выбрасывает первые, а затем и массовые цветоносы. При этом оно абсолютно неприхотливо: засухоустойчиво, зимостойко, не требует подкормок и подвязки. Чтобы продлить невероятное цветение, достаточно лишь обрезать увядшие цветки.

Ранее был назван цветок, который из семян вырастает в пышный куст за один сезон.