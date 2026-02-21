Растение лисий хвост поражает необычностью: длинные поникающие соцветия напоминают пушистые хвосты

Амарант хвостатый (лисий хвост) — одна из самых эффектных однолетних культур для сада, которая не только украшает клумбу, но и становится настоящим архитектурным акцентом. Его название говорит само за себя: длинные поникающие соцветия напоминают пушистые хвосты, плавно ниспадающие вниз и создающие ощущение динамики и легкости.

Это растение быстро набирает высоту и густую зеленую массу, образуя прочные, прямостоячие стебли. Лисий хвост — однолетник с поникающими соцветиями до 40 см, яркие оттенки, декоративные листья, эффектен в одиночных посадках и миксбордерах, подходит для клумб и контейнеров.

По опыту садоводов, это растение не требует сложного ухода. Оно предпочитает солнечные участки и легкие, плодородные почвы, устойчиво переносит жару и засуху. Посев семян на рассаду проводят весной, а после окончания заморозков молодые растения высаживают в открытый грунт. Уже в середине лета сад будет украшен длинными «хвостами» амаранта, которые держат декоративность до самых заморозков.

Ранее мы рассказывали о самых популярных цветах в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.