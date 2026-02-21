Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 19:02

Растение лисий хвост поражает необычностью: длинные поникающие соцветия напоминают пушистые хвосты

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Амарант хвостатый (лисий хвост) — одна из самых эффектных однолетних культур для сада, которая не только украшает клумбу, но и становится настоящим архитектурным акцентом. Его название говорит само за себя: длинные поникающие соцветия напоминают пушистые хвосты, плавно ниспадающие вниз и создающие ощущение динамики и легкости.

Это растение быстро набирает высоту и густую зеленую массу, образуя прочные, прямостоячие стебли. Лисий хвост — однолетник с поникающими соцветиями до 40 см, яркие оттенки, декоративные листья, эффектен в одиночных посадках и миксбордерах, подходит для клумб и контейнеров.

По опыту садоводов, это растение не требует сложного ухода. Оно предпочитает солнечные участки и легкие, плодородные почвы, устойчиво переносит жару и засуху. Посев семян на рассаду проводят весной, а после окончания заморозков молодые растения высаживают в открытый грунт. Уже в середине лета сад будет украшен длинными «хвостами» амаранта, которые держат декоративность до самых заморозков.

Ранее мы рассказывали о самых популярных цветах в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.

Проверено редакцией
Читайте также
Да, она не красавица, но медовый аромат валит с ног: необычные соцветия — резеда снова становится любимицей садоводов
Общество
Да, она не красавица, но медовый аромат валит с ног: необычные соцветия — резеда снова становится любимицей садоводов
Никаких теплиц, только снег и горсть семян! В марте посеяла — к июню клумба в абрикосовых шапках соцветий
Общество
Никаких теплиц, только снег и горсть семян! В марте посеяла — к июню клумба в абрикосовых шапках соцветий
Необычные цветки радуют с июня до заморозков: новая любимица садоводов — кларкия
Общество
Необычные цветки радуют с июня до заморозков: новая любимица садоводов — кларкия
Снег еще лежит, а я уже сею! Разбросала семена в феврале — к июню в саду парад кремовых шариков
Общество
Снег еще лежит, а я уже сею! Разбросала семена в феврале — к июню в саду парад кремовых шариков
сады
цветы
клумбы
однолетники
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Похищение на Бали: что сделали с главарем мошеннических кол-центров СБУ
Трамп сделал неожиданный шаг после вердикта Верховного суда
«Камикадзе» ВСУ в Удмуртии, связь Зеленского с P. Diddy: что будет дальше
«Советский пропагандист»: Кустурица назвал имя лучшего режиссера в мире
Крупный пожар произошел в здании трикотажной фабрики на Урале
Тела пяти человек нашли в сгоревшем гараже
Появились кадры пожара в московской пятиэтажке
Орбан назвал виновников затягивания украинского кризиса
Климатолог дал прогноз весеннего паводка в России
«Хочу видеть страдания»: Кустурица призвал не смягчать военные фильмы
«Наполеон и Гитлер пытались»: планы Каллас рассмешили Орбана
Как получать пенсию выше 1 млн рублей? Кем нужно работать
Россиянина арестовали за оказание первой помощи мужчине с передозировкой
Военэксперт заявил о приближении полного освобождения Донбасса
Детей мигрантов могут заставить выезжать из России в 18 лет
Названо число спортсменов, которые погибли за время зимних Олимпийских игр
«Царствовать и всем владеть»: Губерниев восхитился норвежцами на Олимпиаде
Валуев рассказал, как его жена помогает участникам СВО
Как отмечают Масленицу в регионах России: атмосферные кадры со всей страны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.