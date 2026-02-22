Садоводы в обмороке от красоты: декоративная капуста как живая роза. Украшает сад до заморозков

Яркая, эффектная и удивительно выносливая, декоративная капуста становится настоящим украшением участка в конце сезона. Ее пышные розетки напоминают бутоны роз и окрашены в розовые, фиолетовые, кремовые и бордовые оттенки. На одном стебле формируется сразу несколько «цветков», благодаря чему растение выглядит как нарядный куст. Максимальной декоративности капуста достигает с наступлением прохлады и первых заморозков — именно тогда ее листья приобретают самый насыщенный цвет.

Мало кто знает, но декоративная капуста полностью съедобна. Она относится к тому же виду, что и обычная огородная капуста. Листья плотные, слегка горчат, особенно до холодов, но после заморозков становятся мягче и вкуснее. В Европе и Японии ее используют для салатов, гарниров и украшения блюд.

Интересный факт: растение выдерживает морозы до –8…–10 °C, сохраняет привлекательность до снега и часто применяется во флористике. Чем холоднее осень, тем ярче становится его окраска. Капуста отлично растет в клумбах, бордюрах, миксбордерах, вазонах и контейнерах, гармонично сочетаясь с хризантемами, астрами и декоративными злаками.

Посев проводят в апреле–мае на рассаду по поверхности стерильного грунта, слегка присыпая почвой. Декоративная капуста — идеальный выбор для тех, кто хочет продлить красоту сада до поздней осени и создать по-настоящему эффектные композиции без сложного ухода.

