Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 07:56

Капустный пирог на сковороде: ни грамма муки! Тушу овощи, заливаю яйцом. Получается как нежный омлет-запеканка. Объедение!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вся магия происходит на одной сковороде, что экономит и время, и посуду. Вам не нужно ждать, пока разогреется духовка, — достаточно накрыть крышкой и через 10 минут получить горячий, ароматный пирог, который легко перевернуть, как блин.

Для пирога четверть среднего кочана белокочанной капусты (около 300–400 г) тонко шинкую. Одну морковь натираю на крупной терке, половину луковицы мелко режу. На сковороду с антипригарным покрытием и невысокими бортиками наливаю столовую ложку растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и капусту. Тушу овощи под крышкой на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой. В конце солю и перчу по вкусу, добавляю горсть рубленой зелени (укроп, петрушка). В отдельной миске вилкой или венчиком взбиваю 2 крупных яйца с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала (или картофельного), щепоткой соли и перца до однородности без комков. Готовые тушеные овощи равномерно распределяю по дну сковороды, слегка утрамбовывая ложкой. Заливаю овощную основу яичной смесью, стараясь, чтобы она равномерно растеклась и попала во все щели. Накрываю сковороду крышкой и жарю на медленном огне 7–8 минут, пока верх не станет матовым и почти полностью схватится. Затем беру большую плоскую тарелку, накрываю ею сковороду и, придерживая, быстро и уверенно переворачиваю пирог на тарелку. Аккуратно сдвигаю его обратно на сковороду уже другой стороной вниз. Жарю без крышки еще 3–4 минуты до образования румяной золотистой корочки. Снимаю с огня, даю немного остыть в сковороде, затем нарезаю на порционные куски. Подаю теплым или горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Общество
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Сколько ни ем, все мало — тушеная капуста без мяса: легкое горячее для ужина, можно в Великий пост
Общество
Сколько ни ем, все мало — тушеная капуста без мяса: легкое горячее для ужина, можно в Великий пост
Капустное чудо: пирог-пятиминутка на сковороде — без грамма теста
Семья и жизнь
Капустное чудо: пирог-пятиминутка на сковороде — без грамма теста
Никакой возни с тестом: нашинковал капусту, добавил яйцо, специи — и на сковороду. Оладьи получаются кружевными, хрустящими, объедение
Общество
Никакой возни с тестом: нашинковал капусту, добавил яйцо, специи — и на сковороду. Оладьи получаются кружевными, хрустящими, объедение
Как выбрать идеальную капусту без разреза: бабушкин способ помогает найти самый сочный и хрустящий кочан с первого взгляда
Общество
Как выбрать идеальную капусту без разреза: бабушкин способ помогает найти самый сочный и хрустящий кочан с первого взгляда
еда
рецепты
капуста
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев и область подверглись массированному комбинированному удару
Мошенники начали предлагать россиянам отдохнуть в санаториях
Число задержавшихся поездов из Москвы выросло до 10
В Европе призвали вернуться к надежному энергоснабжению за счет России
«Северяне» перекрыли кислород бригаде ВСУ под Сумами
Уиткофф анонсировал возможный саммит Путина, Трампа и Зеленского
Звонок ценой в миллион: операторы заплатят абоненту за мошенников?
Плацдарм для атаки, угроза прорыва фронта: новости СВО к утру 22 февраля
Названа единственная рабочая идея для урегулирования на Украине
Уиткофф сделал смелое заявление о Путине
Уиткофф раскрыл, когда ждать хороших новостей о переговорах по Украине
Половина Запорожской области осталась без электроэнергии из-за атаки ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 февраля: инфографика
В ФРГ оценили готовность страны к отказу от газа из России
В российской армии призвали отменить мораторий на смертную казнь
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 86 БПЛА
«Хотим диалога»: немецкая партия указала, без кого не будет мира в Европе
«Военная диктатура»: посол о возможности Майдана при режиме Зеленского
«Это все, что мы могли»: союзник Украины принес Киеву дурные новости
«Трагический поворот»: Азаров о последствиях Майдана
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.