Капустный пирог на сковороде: ни грамма муки! Тушу овощи, заливаю яйцом. Получается как нежный омлет-запеканка. Объедение!

Вся магия происходит на одной сковороде, что экономит и время, и посуду. Вам не нужно ждать, пока разогреется духовка, — достаточно накрыть крышкой и через 10 минут получить горячий, ароматный пирог, который легко перевернуть, как блин.

Для пирога четверть среднего кочана белокочанной капусты (около 300–400 г) тонко шинкую. Одну морковь натираю на крупной терке, половину луковицы мелко режу. На сковороду с антипригарным покрытием и невысокими бортиками наливаю столовую ложку растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и капусту. Тушу овощи под крышкой на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой. В конце солю и перчу по вкусу, добавляю горсть рубленой зелени (укроп, петрушка). В отдельной миске вилкой или венчиком взбиваю 2 крупных яйца с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала (или картофельного), щепоткой соли и перца до однородности без комков. Готовые тушеные овощи равномерно распределяю по дну сковороды, слегка утрамбовывая ложкой. Заливаю овощную основу яичной смесью, стараясь, чтобы она равномерно растеклась и попала во все щели. Накрываю сковороду крышкой и жарю на медленном огне 7–8 минут, пока верх не станет матовым и почти полностью схватится. Затем беру большую плоскую тарелку, накрываю ею сковороду и, придерживая, быстро и уверенно переворачиваю пирог на тарелку. Аккуратно сдвигаю его обратно на сковороду уже другой стороной вниз. Жарю без крышки еще 3–4 минуты до образования румяной золотистой корочки. Снимаю с огня, даю немного остыть в сковороде, затем нарезаю на порционные куски. Подаю теплым или горячим.

