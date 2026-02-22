Редкий гость в российских садах: цветок, который влюбляет с первого взгляда. Ажурное украшение

Лёгкая, воздушная и удивительно красивая — гилия становится настоящей находкой для тех, кто хочет добавить в сад изящества без лишних хлопот. Этот однолетник с трёхцветными лепестками выглядит как живое кружево и радует цветением всё лето. Несмотря на эффектный внешний вид, гилия остаётся неприхотливой и подходит даже для начинающих садоводов.

Гилия относится к семейству Синюховые и получила своё название в честь испанского ботаника Филиппа Сальватора Гилли. Самый популярный вид — триколор, с лепестками белого, жёлтого и тёмно-фиолетового оттенков. Растения бывают разной высоты, а цветки отличаются формой и размером, но всегда выглядят нежно и аккуратно.

Особого внимания заслуживает гилия «Орфей». У неё тонкая, изящная листва и необычные голубые тычинки — редкость среди садовых цветов. Соцветия напоминают маленькие колокольчики, которые появляются рано и держатся до самой осени. Цветков много, поэтому куст выглядит пышным и нарядным весь сезон.

При всей своей красоте гилия остаётся редким гостем в российских садах. И совершенно напрасно: она не требует сложного ухода, легко выращивается из семян и долго цветёт. Это тот самый случай, когда минимум усилий даёт максимум результата.

