22 февраля 2026 в 10:01

Мужской букет: какие цветы на самом деле принято дарить сильному полу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стереотип о том, что цветы — это исключительно женская радость, давно пора оставить в прошлом. Современный этикет и здравый смысл подтверждают: мужчины ценят эстетику и внимание не меньше дам, а правильно подобранный букет подчеркивает статус и характер получателя.

Кому и почему дарят цветы

Чаще всего цветочные композиции получают представители публичных и творческих профессий: артисты, учителя, врачи и руководители. Для них это признание заслуг и таланта, знак уважения от аудитории или коллектива. Однако и в обычной жизни многим парням приятен такой жест, ведь он выделяет их из толпы и ломает скучные шаблоны. Главное — это посыл: букет говорит о том, что человек вам дорог и вы уважаете его личное пространство.

Символизм и выбор растений

Разбираясь в вопросе, какие цветы можно дарить мужчинам, стоит обратить внимание на «сильные» растения с вертикальными линиями и насыщенными оттенками:

  • антуриум: его называют символом мужского счастья, он олицетворяет храбрость и неординарность;

  • ирисы: воплощение мудрости и бесстрашия, идеальный выбор для друга или коллеги;

  • калы: строгие и лаконичные, они символизируют благородство и высокий статус;

  • гладиолусы: напоминают меч, говорят о силе духа и надежности;

  • хризантемы: темные сорта означают долголетие и спокойную уверенность в себе;

  • подсолнухи: яркий акцент, сулящий оптимизм и энергию для новых свершений;

  • дельфиниум: редкий гость в букетах, который подчеркивает верность принципам и чистоту намерений.

Когда дарить и уместно ли это на 23 февраля

Букет будет уместен на юбилее, премьере проекта или при получении награды. Что касается 23 февраля, то это отличный повод отойти от привычных наборов и удивить защитника стильной композицией в темных тонах. Понимая, какие цветы можно дарить мужчина в этот день, лучше выбирать гвоздики или бордовые розы в строгом оформлении без лишних лент и кружев.

Цветы для мужчины — это не про слабость, а про эстетику и признание его качеств. Не бойтесь экспериментировать с формой и цветом, ведь искреннее внимание всегда ценится выше любых условностей.

Ранее мы рассказывали, как принимать комплименты и не смущаться.

Виктория Семенова
В. Семенова
