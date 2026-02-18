Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:18

Как принимать комплименты: учимся не краснеть и не мямлить в ответ

Как реагировать на комплименты: учимся не смущаться как женщин, так и мужчин Как реагировать на комплименты: учимся не смущаться как женщин, так и мужчин Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Принимать похвалу — это искусство, которое помогает укреплять самооценку и выстраивать доверительные отношения с окружающими. Чтобы понять, как принимать комплименты, достаточно искренне улыбнуться, поблагодарить собеседника и не пытаться обесценить свои заслуги в ответном слове.

Что такое комплимент

Это приятное замечание, подчеркивающее достоинства человека, его умения или внешность. Его говорят коллеги, друзья, близкие и даже незнакомцы, чтобы выразить восхищение, одобрение или просто поднять настроение. Это своеобразный социальный подарок, который уместен как в личной беседе, так и на официальном мероприятии.

Искренность или вежливость

Отличить искреннее восхищение от дежурной фразы можно по деталям и невербальным знакам. Искренний человек смотрит в глаза, его голос звучит естественно, а похвала касается чего-то конкретного. Дежурный комплимент часто бывает обобщенным и произносится механически, но в обоих случаях этикет требует вежливого ответа.

Реакция для женщин

Женщинам часто хочется возразить: «Ой, этому платью сто лет». Делать так не стоит. Правильная реакция — это принятие факта. Скажите: «Спасибо, мне очень приятно это слышать» или «Благодарю, я сама очень люблю этот образ». Позвольте себе насладиться моментом, не оправдываясь за свой успех или красоту.

Как принимать комплименты: учимся не краснеть и не мямлить в ответ Как принимать комплименты: учимся не краснеть и не мямлить в ответ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реакция для мужчин

Мужчинам свойственно смущаться или переводить похвалу в шутку. Однако лучшая стратегия — спокойное достоинство. Короткого «Благодарю, я старался» или «Приятно, что вы оценили мою работу» вполне достаточно. Это демонстрирует уверенность в себе и уважение к мнению говорящего.

Личное и рабочее

Принципы того, как принимать комплименты в офисе или на свидании, схожи, но имеют разную дистанцию. В личной жизни допустимы эмоции и теплота. В профессиональной среде лучше сделать акцент на признании ваших компетенций, подтвердив, что результат достигнут благодаря усилиям. Главное правило едино: никогда не отрицайте сказанное.

Умение достойно отвечать на добрые слова делает коммуникацию приятной и избавляет от неловких пауз. Важно помнить, что любая похвала — это признание вашей ценности миром, поэтому лучший ответ на вопрос, как принимать комплименты: просто скажите спасибо, сохраняя визуальный контакт и доброжелательный настрой, ведь вы этого действительно достойны.

Ранее мы рассказывали, как из-за снега на своем подоконнике не сесть в тюрьму.

общество
комплименты
мужчины
женщины
советы
лайфхаки
отношения
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.