На 23 Февраля обязательно готовлю «Эгоист»: вкусный салат, который обожают мужчины

Сытный, яркий и очень аппетитный «Эгоист» — этот салат разлетается со стола первым! Нежная курица, ароматная ветчина, сыр, яйца и пикантный лук в майонезе делают его настоящим фаворитом мужского праздника. Этот салат всегда собирает комплименты и идеально подходит для праздничного стола на 23 Февраля.

Ингредиенты: куриное филе — 1 шт., ветчина — 150 г, яйца — 3 шт., картофель — 2 шт., сыр — 150 г, лук — 1 шт., соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., уксус 9% — 1 ч. л., майонез — по вкусу, маслины — 10 шт., красный болгарский перец — 1/2 шт., зелень (петрушка).

Приготовление: лук мелко нарезать, залить кипятком на 5 минут, слить воду, добавить сахар, соль и уксус, перемешать и оставить на 15 минут. Отварное куриное филе, ветчину и картофель нарезать кубиками, яйца мелко порубить, сыр натереть. В миске соединить курицу, ветчину, картофель, яйца и маринованный лук, посолить по вкусу, заправить майонезом и перемешать. Выложить салат в салатник, посыпать сыром, украсить маслинами, перцем и зеленью.

