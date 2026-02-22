Флоксы больше не в моде — нашла другой многолетник: цветет 4 месяца и не боится ни дождей, ни засухи

Флоксы больше не в моде — нашла другой многолетник, который цветёт 4 месяца и не боится ни дождей, ни засухи. Знакомьтесь: тысячелистник, настоящее открытие для тех, кто ищет красоту без хлопот. Если вы мечтаете о цветке, который будет радовать яркими красками, но не потребует ни времени, ни сил — это он.

Тысячелистник пышно цветет всё лето без единой подкормки, довольствуясь только дождевой водой. Его соцветия-зонтики, похожие на нарядные броши, окрашены в нежные пастельные тона: от лимонно-жёлтого до насыщенно-розового и кораллового. Он не выгорает на солнце, не теряет форму после ливней и не болеет. Посаженный однажды, этот многолетник будет разрастаться с каждым годом, привлекая в сад бабочек и пчёл.

Срезанные соцветия долго стоят в вазах и сохраняют цвет даже в сухих зимних букетах. Идеальный выбор для занятых садоводов: никаких танцев с бубном, только естественная, щедрая красота всё лето напролёт.

