Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! 4 месяца клумба утопает в нежных красках

Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Четыре месяца клумба утопает в нежных красках. Статица, известная также как кермек или бессмертник, — это гениально простое и невероятно красивое растение, способное превратить любой сад в яркий ковер с минимальными усилиями. Его необычность в том, что оно не требует практически никакого ухода: засухоустойчиво, не боится ветра, растет на самых бедных почвах и цветет с июля до самых заморозков.

Получается обалденная картина: сплошной лиловый, розовый или голубой водопад из мелких, но очень ярких соцветий, которые парят над землей, словно цветное облако. Статица идеальна для создания бордюров, альпийских горок и мавританских газонов.

А еще это лучший кандидат на сухоцвет: срезанные цветы стоят в вазах годами, не теряя формы и цвета. Посеяв семена однажды, вы будете любоваться этим ковром много лет, ведь растение дает обильный самосев. Никаких подкормок, никаких поливов, только солнце и ваше восхищение — вот рецепт идеальной клумбы со статицей.

