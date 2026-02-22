Зимняя Олимпиада — 2026
Разбросала семена по снегу в феврале — в июне клумба как на картинке, вся в голубых горошинах. Чудо-многолетник

Фото: D-NEWS.ru
Омфалодес весенний, или, как его ласково называют садоводы, «голубоглазка», — это настоящее сокровище для тенистых уголков сада. Там, где большинство растений чувствует себя неуютно и отказывается цвести, этот изящный многолетник создает настоящие волшебные полянки.

В апреле-мае, когда солнце еще нежное, а в воздухе витает весенняя свежесть, омфалодес покрывается россыпью небесно-голубых цветков с ярко-белым «глазком» в центре. Они словно светятся в тени деревьев и кустарников, отражая чистоту весеннего неба. Его народное название — «стена забвения» — звучит загадочно, но на деле растение просто неприхотливо и способно расти на одном месте много лет, разрастаясь в плотные, аккуратные куртинки. Вечнозеленые листья сохраняют декоративность даже под снегом, а ранней весной трогаются в рост одними из первых.

Омфалодес идеален для создания подлеска, оформления приствольных кругов и рокариев в полутени. Он не требует сложного ухода, зимует без укрытия и радует своей трогательной, чистой красотой, напоминая, что даже в тени может зарождаться самая настоящая весенняя сказка.

Мария Левицкая
М. Левицкая
