Возможный ввод британских войск на Украину приведет к ее распаду, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что США осознают такие последствия, поэтому мирный план американского лидера Дональда Трампа ― единственный способ сохранить украинскую государственность.

Если предположить, что Британия заходит на территорию Украины, начнется раскол украинского государства. Польша может под видом ограниченного контингента начать ассимиляцию западных земель. Чтобы не допустить окончательного раскола, необходимо четко следовать плану Трампа. США, прекрасно понимая опасность еще большего усугубления ситуации, не подпускают европейских дипломатов, за исключением швейцарской стороны, к контактам с переговорщиками внутри киевского режима. В этом отношении нужно отдать должное Трампу: он действительно работает очень хорошо на перспективу по сравнению с британской стороной, ― объяснил Самонкин.

Политолог отметил, что российская армия наступает на всех направлениях и успешно продвигается на фронте. При этом, несмотря на провалы Украины, Великобритания продолжает провоцировать эскалацию конфликта, добавил он.

Чем хуже военная ситуация для киевского режима, тем в больший противовес идет Великобритания. Провоцирует дальнейший конфликт и эскалацию. Ни один иностранный легион не может заходить на территорию Украины, в том числе на территорию, где ведутся боевые действия, потому что тогда автоматически британская сторона станет частью конфликта. Исключение составляют только ООН и миротворцы из других международных организаций. Но британцы действуют совершенно двойственно. С одной стороны, мы прекрасно видим, что западная цивилизация всегда вредила, ― резюмировал Самонкин.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что хотел бы отправить войска своей страны на Украину. Он сделал соответствующее заявление 22 февраля.