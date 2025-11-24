День матери
24 ноября 2025 в 16:45

Пропавшую жительницу Ревды нашли

Полиция сообщила об обнаружении пропавшей Черкасовой в больнице Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пропавшая на прошлой неделе жительница Ревды Ольга Черкасова найдена живой и находится в настоящее время в медицинском учреждении, передает E1.RU со ссылкой на правоохранительные органы. По информации полиции, 20-летняя девушка проходит стационарное лечение в одной из больниц Екатеринбурга.

В настоящее время она находится на стационарном лечении в одной из больниц Екатеринбурга, — заявили в полиции.

Исчезновение Черкасовой произошло в период с 17 по 21 ноября, когда ее мать находилась за пределами города. Версия о возможном мошенническом воздействии на девушку не подтвердилась, поскольку никаких подозрительных звонков ей не поступало.

Ранее сообщалось, что перед исчезновением Черкасова увлекалась духовными практиками. Ее местонахождение оставалось неизвестным с 19 ноября 2025 года.

Прежде председатель спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Москве Григорий Сергеев заявил, что поисковики прошли 4600 километров, пытаясь отыскать пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых. По его словам, возобновить полноценную поисковую операцию теперь удастся только после наступления теплой погоды. Сергеев отметил, что часть зоны поисков уже покрыта снегом высотой выше колен.

