Пропавшую жительницу Ревды нашли

Пропавшая на прошлой неделе жительница Ревды Ольга Черкасова найдена живой и находится в настоящее время в медицинском учреждении, передает E1.RU со ссылкой на правоохранительные органы. По информации полиции, 20-летняя девушка проходит стационарное лечение в одной из больниц Екатеринбурга.

Исчезновение Черкасовой произошло в период с 17 по 21 ноября, когда ее мать находилась за пределами города. Версия о возможном мошенническом воздействии на девушку не подтвердилась, поскольку никаких подозрительных звонков ей не поступало.

Ранее сообщалось, что перед исчезновением Черкасова увлекалась духовными практиками. Ее местонахождение оставалось неизвестным с 19 ноября 2025 года.

