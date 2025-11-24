День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:07

Эколог рассказал о темпах восстановления лесов

Эколог Симак: темпы восстановления лесов в России опережают исчезновение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Темпы восстановления лесов в России опережают исчезновение, рассказал «Вестям Подмосковья» кандидат биологических наук эколог Сергей Симак. Однако он призвал не делать выводы только по результатам одного дождливого года.

В частности, даже вне зависимости от лесовосстановительных работ, как минимум в европейской части страны, начиная с 90-х годов прошлого века лесопокрытые площади действительно выросли. Часто это последствия такого не совсем приятного явления, как заброшенность сельскохозяйственных земель, но факт остается фактом, — рассказал Симак.

Эколог отметил, что в последние годы информации о состоянии лесов стало меньше. По его словам, реальные площади пожаров и других повреждений могут быть больше.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, что инвазивные виды растений опасны для горожан из-за аллергии и ожогов. Он отметил, что косвенная опасность заключается в вытеснении местных растений.

леса
восстановление
экологи
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.