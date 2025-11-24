Эколог рассказал о темпах восстановления лесов

Темпы восстановления лесов в России опережают исчезновение, рассказал «Вестям Подмосковья» кандидат биологических наук эколог Сергей Симак. Однако он призвал не делать выводы только по результатам одного дождливого года.

В частности, даже вне зависимости от лесовосстановительных работ, как минимум в европейской части страны, начиная с 90-х годов прошлого века лесопокрытые площади действительно выросли. Часто это последствия такого не совсем приятного явления, как заброшенность сельскохозяйственных земель, но факт остается фактом, — рассказал Симак.

Эколог отметил, что в последние годы информации о состоянии лесов стало меньше. По его словам, реальные площади пожаров и других повреждений могут быть больше.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, что инвазивные виды растений опасны для горожан из-за аллергии и ожогов. Он отметил, что косвенная опасность заключается в вытеснении местных растений.