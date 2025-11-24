Востоковед объяснил взлет отношений России и Саудовской Аравии

Российский рынок оказался перспективным для Саудовской Аравии, особенно в высокотехнологичных областях, заявил заместитель директора Института востоковедения РАН, руководитель Центра арабских и исламских исследований Василий Кузнецов. Эксперт подчеркнул, что Россия на данном этапе показывает одни из лучших решений по вопросам цифровизации госуправления, кибербезопасности и беспилотных систем.

Россия и российский рынок для саудовских деловых кругов представляется очень перспективным направлением, особенно в высокотехнологичных областях. Тем более что в таких сферах, как цифровизация госуправления, кибербезопасность и беспилотные системы наши решения одни из лучших, если не лучшие в мире, — пояснил Кузнецов.

Востоковед отметил, что Саудовская Аравия, которую еще несколько десятилетий назад ассоциировали с верблюдами и нефтяными вышками, совершила рывок и стала образованным обществом, чья экономика ориентирована на наукоемкие проекты развития. Он обратил внимание, что взаимный интерес двух стран к технологическому и производственному взаимодействию подтверждает предстоящая международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая состоится в Эр-Рияде в феврале 2026 года.

Саудовская Аравия — довольно закрытое с точки зрения международных коллабораций общество, с другой стороны, несмотря на успехи сотрудничества последних лет, многие наши достижения для них неизвестны. Саудиты говорят: «Покажите их нам. Мы будем покупать и инвестировать». В этом смысле ИННОПРОМ станет знаковым событием. Любые формы, которые позволяют знакомиться друг с другом, устанавливать личные отношения, что особенно ценят на Арабском Востоке, будут полезны, — заключил эксперт.

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМа

Ранее стало известно, что Эр-Рияд с 8 по 10 февраля 2026 года станет площадкой для международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Мероприятие поспособствует укреплению экономического сотрудничества России и Саудовской Аравии, отметил политолог Андрей Манойло.