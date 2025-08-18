Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске

Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске

В Минске с 29 сентября по 1 октября впервые состоится Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», участником которой станет Россия. Мероприятие проведут в выставочном центре BELEXPO. В ходе него обсудят промышленные проекты и заключат ряд важных соглашений.

Экспозиция российских и белорусских компаний и регионов составит 15 тысяч квадратных метров. Со стороны России представят интеллектуальный железнодорожный переезд, самосвалы, упаковочные машины, роботизированные ячейки, электродвигатели, турбогенераторы, инновации в области медицины, электромобили, системы контроля качества и многое другое.

Главной темой пленарной сессии будет «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего». К участию в мероприятии пригласили премьер-министра России Михаила Мишустина, а также премьер-министра Белоруссии Александра Турчина.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2025 прошла с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Главная тема выставки получила название «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Гости увидели сразу пять национальных экспозиций, подготовленных Саудовской Аравией, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией.