Минский завод представил на ИННОПРОМе холодильники с Wi-Fi и медтехнику

На выставке ИННОПРОМ, проходившей с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, белорусский производитель представил разработки в сегментах бытовой, коммерческой и медицинской техники. Среди экспонатов — морозильники для экстремальных условий, холодильники с функцией удаленного управления и оборудование для хранения медицинских препаратов. Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова поговорила с заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ЗАО «Атлант» Леонидом Пинчуком.

— Расскажите, пожалуйста, чем интересна для вашей компании выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге?

— Прежде всего это возможность живого общения — как с партнерами, так и с клиентами. Мы получаем обратную связь, и, к счастью, она исключительно положительная. Люди говорят: «У меня „Атлант“ работает 10 лет», «А у меня — 20 лет». Это приятно, как потребителям, так и нам.

Хотя для нас как для производителя это не самая радостная новость — все-таки мы бы хотели, чтобы продукцию обновляли регулярно. В идеале — раз в 5–7 лет. Но мы рады, что техника служит долго, это подтверждает ее надежность. Тем не менее мы обновляем продуктовую линейку и хотим, чтобы потребитель обновлял технику вместе с нами.

— Видите ли вы точки роста?

— Безусловно. Российский рынок — стратегически важный для нас. Это традиционный рынок, на котором мы присутствуем с 1959 года, то есть уже 66 лет. И речь идет не только о сбыте. В наших изделиях около 40% компонентов российского происхождения.

Россия для нас — не только рынок сбыта, но и партнер по производству. Многие комплектующие мы закупаем здесь. Это союзное производство: доля компонентов из Союзного государства по отдельным продуктам доходит до 98%.

— А в чем заключается ваше ключевое конкурентное преимущество на российском рынке?

— Прежде всего это узнаваемость брендов «Атлант» и «Минск». Далее — надежность, качество и ремонтопригодность. В Белоруссии сохранились ГОСТы, мы государственное предприятие, придерживаемся традиций высокого качества.

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова и заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ЗАО «Атлант» Леонид Пинчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Плюс ко всему мы предприятие полного цикла. Производим практически все узлы и компоненты, начиная от черного металла, который закупаем в России, и заканчивая пластиком и пенополиуретаном для изоляции холодильников. Все это перерабатывается на наших мощностях и превращается в готовую продукцию.

— Десятилетия продолжается сотрудничество России и Белоруссии. Как вы оцениваете изменения последних лет, особенно на фоне санкционного давления?

— Санкции, конечно, влияют — и положительно, и негативно. Были периоды роста и падения, но в итоге они подтолкнули нас к повышению локализации. Мы стали искать поставщиков в России и дружественных странах, становиться более независимыми.

Эта ситуация во многом выявила, кто является настоящим партнером. Путь был непростой, но мы не останавливали производство ни на день. Сегодня выпускаем надежную востребованную продукцию: более 170 моделей холодильников, более 50 моделей стиральных машин. Кроме того, осваиваем новое направление — медицинскую технику.

— Могли бы подробнее рассказать о медицинской технике? О бытовой знают все, а медицинское — это что-то новое.

— Инициатором развития этого направления стало время. В 2020 году, в период пандемии, европейские партнеры полностью прекратили поставки медицинского оборудования. Возник острый дефицит.

Совместно с Министерством здравоохранения мы оперативно разработали и внедрили линейку оборудования: фармацевтические холодильники, морозильники, устройства для хранения компонентов крови. Мы закрыли потребности белорусского рынка и предлагаем продукцию в Россию.

Спрос изучаем и, несмотря на сильную конкуренцию, готовы предложить широкий ассортимент. Пусть потребитель сам решает — качеством и рублем.

— То есть вы в короткие сроки перестроили производство?

— Фактически мы создали продукт с нуля. Например, морозильник для хранения крови — это не просто холодильник, а комплексная система: аккумуляторы холода, поддержание стабильной температуры, передача данных через Ethernet или Wi-Fi на сервер, где фиксируется каждое открытие и температурный режим.

Это требовало не только производственной перестройки, но и разработки ПО. И даже с учетом госрегулирования цен в Белоруссии мы предложили цену в три раза ниже, чем европейские конкуренты.

Стенд компании «Атлант» Фото: expo.innoprom.com

— Как меняется доля вашей продукции на российском рынке?

— Она стабильна. Наш потребитель — лояльный, но покупает редко. Холодильники служат по 10–30 лет, и мы как производитель заинтересованы в более частой замене. Но надежность — это наша визитная карточка.

На выставке мы представили морозильник с функцией Extreme Protect: дополнительный теплоизолирующий слой позволяет эксплуатировать его при температуре до −15 градусов. Это удобно — можно поставить на балкон, в гараж, в неотапливаемое помещение.

Многие сталкиваются с нехваткой места на кухне, и такое решение позволяет эффективно использовать жилплощадь.

— Вы упомянули медицинское оборудование и морозильники. А какие еще новинки вы представили?

— Мы показали торговое оборудование — холодильники для коммерческого использования. Также презентовали новинку: холодильник с Wi-Fi — современное решение с управлением через смартфон. Это востребованный тренд последних лет.

У нас даже появилась внутренняя шутка: благодаря управлению через телефон можно, например, регулировать подсветку в холодильнике или отключать звуковой сигнал. То есть если вам захочется перекусить ночью, не разбудив никого из домочадцев, вы просто снижаете яркость света, выключаете звук — и спокойно открываете холодильник.

Это, конечно, лишь малая часть возможностей удаленного доступа. Например, если вы уехали в отпуск или командировку, можно перевести холодильник в экономичный режим — он будет потреблять минимальное количество электроэнергии, сохраняя все функции.

Есть и развлекательные функции, например режим «Вечеринка». Вы едете домой, знаете, что будут гости, активируете этот режим — и напитки к вашему приезду уже охлаждены до нужной температуры. Все это можно делать дистанционно.

Мы также представили холодильник формата Side by Side — одно из самых крупных решений в своем классе. Общий объем — 650 литров. Это комбинация холодильника и морозильника шириной 120 см, рассчитанная на семью из 6–7 человек и больше.

Стенд Республики Беларусь на выставке ИННОПРОМ Фото: expo.innoprom.com

Главное удобство — их можно разъединить для транспортировки. Ширина каждого блока — 60 см, так что они легко проходят в стандартные дверные проемы. Это, поверьте, большое преимущество — грузчики будут вам благодарны.

Кроме того, мы представили две стиральные машины. Одна — с функцией подачи настоящего пара. В отличие от большинства моделей на рынке, где используется имитация пара (по сути — холодный туман), у нас установлен полноценный парогенератор, выдающий пар температурой 100°C и выше.

Функционал широкий: размягчение загрязнений перед стиркой, подача пара во время стирки для облегчения глажки, особенно хлопка и льна, режим «Освежить паром» — быстрая 15-минутная обработка тканей, убивающая бактерии и устраняющая запахи, например пота или затхлости.

Мы даже пошли дальше — вступили в коллаборацию с белорусским предприятием по производству льняных изделий. Не просто добавили значок «Стирка льна» — провели полноценные испытания, которые продолжаются больше месяца. Тестируем оптимальные режимы стирки льна, чтобы сохранить его структуру и качество. Это уникальная функция, которой нет у других производителей.

Кроме того, мы представили еще одну модель — стиральную машину с инверторным двигателем. Это уже бюджетный сегмент, но с важными технологическими преимуществами. Мы — одни из немногих, кто сам производит электромоторы и компрессоры для своей продукции.

В прошлом году мы освоили инверторный компрессор для холодильников и двигатели для стиральных машин. Это обеспечивает снижение шума, меньшую материалоемкость, повышение энергоэффективности.

— Расскажите о материалоемкости — это, насколько я понимаю, влияет и на себестоимость, и на цену для покупателя?

— Совершенно верно. Мотор-компрессор — это сердце любого изделия, и он занимает значительную долю себестоимости. Поэтому мы стараемся оптимизировать каждую деталь, ведь конкуренция сейчас огромная.

Когда в 1959 году создавался «Атлант», мы были единственным производителем холодильников в Советском Союзе и основой конструкторской школы. Даже в 1990-е и 2000-е мы оставались одними из немногих. Сейчас же на рынке десятки, а порой и сотни брендов, многие из которых — это просто торговые марки, за которыми стоят крупные контрактные заводы.

— А ведь потребители часто думают, что половина стоимости товара уходит производителю.

Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, и председатель правительства России Михаил Мишустин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, и председатель правительства России Михаил Мишустин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

— На самом деле структура доходов совсем иная. Есть розничные сети, маркетплейсы, которые тоже должны зарабатывать. Мы как производитель конкурируем сразу на двух уровнях: за конечного покупателя — обычного гражданина — и за интерес торговой сети. Если им невыгодно продавать нашу продукцию — они просто не будут ее продавать.

— Вчера на итоговой сессии Минпромторга вице-премьер Мантуров говорил о необходимости промышленного суверенитета. Судя по вашему рассказу, «Атлант» уже близок к этой цели?

— Мы не просто близки — мы давно к этому готовы. Производственные кластеры, как в России, так и в Белоруссии, уже сформированы. Мы знаем реальных производителей в России — с ними конкурируем, но это здравая, честная конкуренция, которой мы не боимся. Важно, чтобы прибыль и добавленная стоимость оставались в Союзном государстве. Ведь в каждой стиральной машине — труд не только сборщика, но и металлургов, химиков, производителей пластика. Это рабочие места и доходы наших граждан. Конечно, есть компоненты, которые мы пока закупаем в Китае, в основном электроника. Китай сегодня — мировой лидер. Но мы уверены, что в будущем сможем заместить и это направление.

— Также вчера говорили о необходимости стимулирования массового спроса и повышении престижа отечественной продукции. У нас в России часто сохраняется стереотип, что свое — значит хуже. А как с этим в Белоруссии? Может, поделитесь опытом, как изменить восприятие?

— Вы правы, в Белоруссии ситуация немного иная. У нас давно сформировано доверие к национальному производителю. Люди привыкли, что отечественное — это качественно, надежно и разумно по цене. У нас нет ощущения, что все западное — автоматически лучше. Это результат многолетней работы и честного подхода. Продукция должна соответствовать ожиданиям — и тогда доверие формируется само. И я уверен, что Россия тоже к этому придет. У вас уже есть производители, которым доверяют. Главное — не бояться говорить об этом, поддерживать инициативу, развивать кооперацию и делать ставку на качество. Тогда и уважение к «российскости» появится не на словах, а на практике.

Я полностью согласен: любовь к своему продукту нужно воспитывать. Это не происходит за год или два — это результат десятилетий. В Белоруссии никогда, ни в СМИ, ни со стороны государственных органов, не звучало, что белорусское хуже западного. Наоборот — всегда подчеркивалось: как минимум не уступает.

Я более 10 лет работаю в промышленности, в том числе в тяжелой, и могу подтвердить, что мы успешно конкурируем не только на российском, но и на западных рынках. Даже сейчас, несмотря на внешние ограничения, некоторые наши продукты продолжают там удерживаться. До работы в «Атланте» я три года был в Африке, поставляли туда белорусскую сельхозтехнику. И по надежности, качеству, ремонтопригодности и цене мы серьезно превосходили западные аналоги.

Главное, что сформировалось в отношении белорусской продукции, — это ощущение честности. Если заявлено, что изделие работает пять лет — оно работает пять лет. Если указана мощность или вес, это будут реальные характеристики, а не маркетинг. Это доверие формировалось годами. У нас если на упаковке написано «Молоко», значит это действительно молоко. Если колбаса, значит только мясо, без добавок и заменителей.

Завод «Атлант» в Минске Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иногда это даже создает сложности. Когда ты привыкаешь к такой честности и оказываешься в другой стране, берешь, казалось бы, обычные продукты — и понимаешь, что вкус, состав, качество совершенно иные. Белорусские стандарты просто выше, и ты к ним привыкаешь.

Но это, знаете, приятная «слабость» — жить в среде, где ты доверяешь. Это создает ощущение стабильности и уверенности — и дома, и в стране. Ты идешь в магазин и знаешь — купишь ровно то, что написано на упаковке. Это и есть то самое уважение к своему, к национальному. Его надо формировать, доказывая все делом. Ничего не приходит само. Даже пандемия показала: в трудный момент каждый остается сам за себя. Но если мы как Союзное государство будем держаться вместе — мы справимся с любой проблемой.

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