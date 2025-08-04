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04 августа 2025 в 09:00

Стала известна причина смерти пилотов рухнувшего на дом Су-30

Пилоты обрушившегося на дом в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе

Су-30 Су-30 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилоты обрушившегося на многоквартирный дом в Иркутске Су-30 Максим Конюшин и Виктор Крюков задохнулись в воздухе, сообщил глава Восточного МСУТ Следственного комитета Алексей Александров в ходе общения с изданием «Интерфакс-Сибирь». Трагический инцидент произошел в октябре 2022 года. По его словам, сейчас точно установлено, что пилоты задохнулись еще в воздухе из-за разгерметизации кислородного оборудования.

Согласно выводам летно-технической судебной экспертизы, непосредственной причиной авиационной катастрофы явилась полная потеря работоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который начал поступать из бортовой кислородной системы самолета, — объяснил Александров.

По данному факту возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и халатности. Шестерым работникам Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация Иркут» — предъявлено обвинение в совершении этих преступлений. В результате происшествия погибли два летчика-испытателя, собственники разрушенного частного домовладения не пострадали.

Ранее следствие пришло к выводу, что причиной аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний» на пшеничное поле под Новосибирском стали ошибочные действия командира. Инцидент произошел осенью 2023 года во время выполнения рейса Сочи — Омск.

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