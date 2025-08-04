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04 августа 2025 в 08:29

Россияне с ипотекой неожиданно попали под прицел мошенников

РИА Новости: мошенники начали красть деньги у россиян с ипотекой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники стали активно пытаться обмануть россиян, взявших ипотеку, сообщает РИА Новости со ссылкой на F6. По данным компании, для этого они распространяют фейковые сообщения о помощи с банковским кредитом или с выплатами для молодых семей. Злоумышленники маскируют подобные рассылки под новости крупных российских изданий.

Фейки маскируют в том числе под новости ведущих российских СМИ и распространяют через Telegram-каналы социальной тематики, — говорится в сообщении.

Как отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection F6 Евгений Егоров, мошенники уже давно используют темы социальной поддержки для обмана граждан. Чтобы не потерять деньги, россиянам рекомендуется доверять только проверенным источникам информации. Кроме того, следует избегать подозрительных ссылок из социальных сетей и мессенджеров.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал, что одним из основных признаков мошенничества являются фразы, создающие чувство срочности или паники. Речь также идет о просьбах насчет предоставления конфиденциальной информации и предложениях о «выгодных» сделках и призах.

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