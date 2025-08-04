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04 августа 2025 в 08:19

Китай жестко ограничил экспорт ключевых минералов для Запада

КНР вводит ограничения на экспорт редкоземельных металлов для западного ВПК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китай ввел жесткие ограничения на экспорт необходимых западным оборонным компаниям минералов, в том числе редкоземельных металлов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли. По данным газеты, корпорации вынуждены искать альтернативные источники поставок.

Сокращение поставок магнитов и редкоземельных металлов приводит к задержкам в производстве вооружений от беспилотников и боеприпасов до истребителей. Один из производителей дронов в США отложил выполнение заказов на несколько недель, так как был занят поиском замены китайским компонентам.

Участники рынка отмечают, что из-за введенных Пекином ограничений цены на некоторые материалы выросли в пять и более раз. Более 80 тысяч используемых в вооружении США деталей содержат подпадающие под экспортный контроль КНР минералы. От китайских поставщиков зависят почти все цепочки поставок, что создает серьезные риски для обороны США. Кроме того, Пекин требует от западных компаний подробную информацию о целях закупки минералов, чтобы предотвратить их использование в военной сфере.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Китай вступают в период стратегической стабильности. По его словам, Вашингтон мог бы получить некоторые выгоды от крупного торгового конфликта с Пекином, но от этого пострадал бы весь мир.

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