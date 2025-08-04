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04 августа 2025 в 08:55

На курильском острове Шумшу найдены 400 артефактов войны с Японией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На курильском острове Шумшу, где в августе 1945 года развернулись решающие бои завершающего этапа Второй мировой войны, поисковики обнаружили свыше 400 военных артефактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрия Филипенко. Среди наиболее ценных находок — боеприпасы, элементы обмундирования японской и советской армий, редкие образцы вооружения.

В частности, найдены минометы «Тип 98» калибром 320 миллиметров, а также личные вещи участников сражений. Все эти предметы планируется включить в экспозицию создаваемого на острове полевого музея.

До этого в Тульской области археологи музея-заповедника «Куликово поле» нашли фрагмент древней бронзовой булавы, датируемой XII–XIII веками. Как пояснил Евгений Столяров, возглавляющий отдел археологических исследований, это оружие использовалось как пешими воинами, так и конниками в ближнем бою.

Ранее на побережье острова Парамушир после цунами местный житель Сергей Лакомов обнаружил необычные находки. Среди них оказалось большое количество рыбы, включая камбалу, а также предмет, напоминающий советский изолятор.

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