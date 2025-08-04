«Есть потери»: раскрыты детали работы спецназа ВСУ под Сумами ТАСС: переброшенные к сумской Юнаковке украинские силы ССО уже несут потери

Вооруженные силы Украины перебросили в район Юнаковки Сумской области военных 144-го центра Сил специальных операций (ССО), передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. По его словам, украинский спецназ уже несет потери. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

ВСУ продолжают переброску спецназа в район Юнаковки, отмечается работа 144-го ССО ВСУ. Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ. Согласно сообщениям из соцсетей, в Сумской области ликвидирован младший сержант ССО Фетько Василий, — отметил собеседник агентства.

До этого появилась информация, что Киев перебрасывает резервы со всех направлений в Сумскую область. Как указал источник в российских силовых структурах, речь идет об отправке элитных подразделений с оружием НАТО.

Ранее военный эксперт Борис Рожин предположил, что своим заявлением о новой тактике Вооруженных сил России главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доказал, что позиции ВСУ существенно ухудшились. По его словам, армия РФ не только расширяет зону наступления, но и атакует украинских солдат сразу в нескольких местах.