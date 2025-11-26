Специалисты антитеррористического подразделения «Горыныч» совместно с военнослужащими 4-й отдельной мотострелковой бригады ликвидировали двух украинских диверсантов, сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР. По имеющейся информации, вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл российских подразделений на Константиновском направлении.

Бойцы ФСБ выслеживали диверсионную группу противника, двигавшуюся в сторону Дзержинска. Операторы «Горыныча» ликвидировали двух украинских диверсантов и не допустили проникновение противника в тыл российской армии, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о продолжении наступательных действий российских вооруженных сил в Димитрове (украинское название — Мирноград) на территории ДНР. Согласно информации ведомства, боевые операции ведутся в микрорайонах Восточный и Западный, а также в южном секторе города.

Кроме того, в МО заявили, что после освобождения населенного пункта Иванополье в ДНР операторы российских беспилотников получили возможность свободно поражать цели в Константиновке. В ведомстве добавили, что российские военные вплотную подошли к южным районам этого административного центра.