День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 09:32

Операторы «Горыныча» ликвидировали двух украинских диверсантов

Спецназ ФСБ ликвидировал украинскую диверсионную группу в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Специалисты антитеррористического подразделения «Горыныч» совместно с военнослужащими 4-й отдельной мотострелковой бригады ликвидировали двух украинских диверсантов, сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР. По имеющейся информации, вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл российских подразделений на Константиновском направлении.

Бойцы ФСБ выслеживали диверсионную группу противника, двигавшуюся в сторону Дзержинска. Операторы «Горыныча» ликвидировали двух украинских диверсантов и не допустили проникновение противника в тыл российской армии, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о продолжении наступательных действий российских вооруженных сил в Димитрове (украинское название — Мирноград) на территории ДНР. Согласно информации ведомства, боевые операции ведутся в микрорайонах Восточный и Западный, а также в южном секторе города.

Кроме того, в МО заявили, что после освобождения населенного пункта Иванополье в ДНР операторы российских беспилотников получили возможность свободно поражать цели в Константиновке. В ведомстве добавили, что российские военные вплотную подошли к южным районам этого административного центра.

ФСБ
спецназ
диверсанты
Украина
Россия
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таиланде пропал житель Сахалина
«Остров Мечты» украсили к Новому году
«Смерти подобно»: депутат о страхе Киева перед завершением конфликта
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с семьей в Кольчугино
В США рассказали, что дал Зеленскому план Трампа по Украине
Европу предупредили о рисках поддержки Украины без США
Суд оставил в силе приговор агенту Киева за передачу данных о технике ВМФ
Встреча Путина с Жапаровым в Киргизии попала на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 26 ноября: отказ воевать, ситуация в Купянске
Россиянин задумал подорвать чиновника и получил срок
Белое нечто вырвалось из Зеленского во время видеообращения
Россиянина осудили за госизмену после передачи данных о предприятии ВПК
Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?
Россиянин получил 24 года колонии за сбор данных о ПВО Подмосковья
Жадный стример «околдовал» женщину и разрушил семью
Во Франции назвали самое уязвимое место Лувра
Кортеж Путина в сопровождении конной кавалерии сняли на видео
Продюсер Разин купил дом в США на фоне судов с семьей Юрия Шатунова
«Два года терпели эти пытки»: соседка рассказала о кубанском отце-тиране
В центре российского города загорелся одноэтажный жилой дом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.