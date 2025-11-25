В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР

Вооруженные силы России продолжают выбивать ВСУ из Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР, сообщает Минобороны. По данным ведомства, речь идет о микрорайонах Восточный, Западный, а также южной части города.

В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Красноармейске ДНР штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное.

Российские бойцы отразили девять атак 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района села Гришино. Противник рассчитывал деблокировать свою окруженную группировку.

Ранее стало известно об освобождении населенного пункта Иванполье на территории ДНР. В Минобороны сообщили, что работу выполнили военнослужащие Южной группировки войск.

За последние сутки российские средства ПВО сбили четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 419 БПЛА самолетного типа. Также удалось сбить одну управляемую авиационную бомбу.