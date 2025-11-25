Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ Минобороны РФ: за сутки сбиты четыре ракеты «Нептун» и 419 дронов ВСУ

Российские системы ПВО за последние сутки уничтожили четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 419 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, была сбита одна управляемая авиационная бомба.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 419 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что силы ПВО за ночь на 25 ноября ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным МО, 116 и 4 дрона уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что во время отражения одной из самых продолжительных и массированных атак украинских БПЛА их обломки упали в центре Краснодара. Он уточнил, что были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах и офисное здание, по всему региону ранены шесть человек.