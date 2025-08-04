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04 августа 2025 в 08:00

Элитные войска под Сумами и бегство ВСУ: новости СВО на утро 4 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Киев перебрасывает резервы со всех направлений в Сумскую область, сообщил источник в российских силовых структурах. Речь идет, в частности, об отправке элитных подразделений с оружием НАТО.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 3 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Пушилин рассказал об успехах ВС России на двух направлениях

Военнослужащие ВС РФ улучшили позиции на Великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Также, по его словам, ВСУ попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. Пушилин объяснил, что вокруг одноименного города сжимается кольцо.

Российские военные отбили контратаку ВСУ и обратили противника в бегство

Вооруженные силы России успешно отразили контратаку ВСУ в районе села Каменского в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, российские военные уничтожили свыше 20 бойцов ВСУ и обратили противника в бегство. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Российские войска установили контроль над селом Каменским 17 июля — в операции участвовали бойцы группировки войск «Днепр». В настоящее время ВС РФ укрепляют оборонительные позиции на этом участке фронта.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Депутат Рады озвучила причины бегства солдат из ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины массово покидают фронт из-за страха быть убитыми своими командирами, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, военные выбирают самовольное оставление части, чтобы не получить «пулю в затылок». Скороход добавила, что бойцы ВСУ вымотаны как морально, так и физически.

Парламентарий также указала на серьезные конфликты между солдатами и командованием. По словам депутата, причиной бегства становятся деморализация и плохие отношения с офицерами. Командиры, как подчеркнула Скороход, относятся к обычным солдатам пренебрежительно, и это тоже подталкивает их к оставлению позиций.

Корабельный остров стал для ВСУ ловушкой

Военнослужащие Вооруженных сил Украины оказались заблокированы на Корабельном острове в Херсоне, сообщил корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, противник был отрезан от основной части города вследствие работы ВКС России. В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

Автомобильный мост, по словам Коца, разрушен. Военкор считает, что для ударов по нему использовались авиабомбы ФАБ с УМПК. Остров связан с «большой землей» и железнодорожным мостом, однако его пропускная способность существенно меньше. На острове находятся пункты временной дислокации украинских частей и соединений. Они, по словам Коца, теперь отрезаны.

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