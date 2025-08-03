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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 19:32

Российские военные отбили контратаку ВСУ и обратили противника в бегство

Рогов: ВС РФ отбили контратаку ВСУ в районе села Каменское в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России успешно отразили контратаку ВСУ в районе села Каменского в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, российские военные уничтожили свыше 20 бойцов ВСУ и обратили противника в бегство.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Враг предпринял крупную контратаку на село Каменское с использованием нескольких штурмовых групп и боевой техники при воздушной поддержке большим числом дронов, но был остановлен. Контратака отбита. Противник бежал, потеряв погибшими более двух десятков боевиков, — сообщил собеседник агентства.

Российские войска установили контроль над селом Каменским 17 июля — в операции участвовали бойцы группировки войск «Днепр». В настоящее время ВС РФ укрепляют оборонительные позиции на этом участке фронта.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ ударили по пожарным во время тушения огня около Запорожской АЭС. По его словам, промзона около станции загорелась после удара ВСУ. В результате атаки одна женщина погибла, еще один мужчина ранен.

Запорожская область
Владимир Рогов
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