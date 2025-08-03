ВСУ ударили по пожарным около Запорожской АЭС Рогов заявил о возгорании промзоны около ЗАЭС после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины ударили по пожарным во время тушения огня около Запорожской АЭС, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, промзона около станции загорелась после удара ВСУ. В результате атаки одна женщина погибла, еще один мужчина ранен.

Пламя стали тушить сотрудники МЧС. В это время бандеровцы атаковали дроном пожарную машину. Слава богу, на этот раз от прицельного удара никто не пострадал, — написал он.

Пожар в районе ЗАЭС уже потушен. Угрозы для безопасности станции нет.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два реактивных снаряда HIMARS. В Минобороны России также добавили, что военные за это время сбили 274 беспилотника Вооруженных сил Украины.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю было предотвращено 925 атак со стороны ВСУ. Он обратил внимание на то, что в Горловке украинские военные продолжают задействовать тактику налетов роями FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами.