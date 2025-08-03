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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 12:34

Российские силы ПВО сбили два снаряда HIMARS и 274 дрона ВСУ за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, также военные за это время ликвидировали 274 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 664 вражеских самолета, 283 вертолета, 74,4 тысячи дронов. Также ликвидированы 625 ЗРК, 24,4 тысячи танков и 1,5 тысячи боевых машин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю было предотвращено 925 атак со стороны ВСУ. Он обратил внимание на то, что в Горловке украинские военные продолжают задействовать тактику налетов роями FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами.

Кроме того, стало известно, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотника ВСУ на территории Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко объявил об отмене режима беспилотной опасности. Разрушений и пострадавших в результате налета БПЛА нет.

Минобороны РФ
ПВО
HIMARS
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