В Ленобласти раскрыли последствия налета БПЛА ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотника Вооруженных сил Украины на территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Он объявил об отмене режима беспилотной опасности. Разрушений и пострадавших в результате налета БПЛА нет.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Средствами РЭБ подавлено три БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, — написал он.

Дрозденко объявил режим беспилотной опасности в Ленобласти утром 3 августа. Глава региона предупредил местных жителей о возможных перебоях мобильного интернета.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ за прошедшую ночь в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Он отметил, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Объем резервуара составляет две тысячи кубометров, добавили в оперштабе региона. Также обломки дронов повредили пять гаражей на улице Авиационной.