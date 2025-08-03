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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 11:31

В Ленобласти раскрыли последствия налета БПЛА ВСУ

Средства РЭБ сбили три украинских беспилотника на территории Ленобласти

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотника Вооруженных сил Украины на территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Он объявил об отмене режима беспилотной опасности. Разрушений и пострадавших в результате налета БПЛА нет.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Средствами РЭБ подавлено три БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, — написал он.

Дрозденко объявил режим беспилотной опасности в Ленобласти утром 3 августа. Глава региона предупредил местных жителей о возможных перебоях мобильного интернета.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ за прошедшую ночь в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Он отметил, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Объем резервуара составляет две тысячи кубометров, добавили в оперштабе региона. Также обломки дронов повредили пять гаражей на улице Авиационной.

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