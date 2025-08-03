Система «Купол Донбасса» предотвратила 925 террористических атак ВСУ

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю было предотвращено 925 атак со стороны Вооруженных сил Украины, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что в Горловке ВСУ продолжают задействовать тактику налетов роями FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами. В частности, «Купол Донбасса» фиксировал до 50 одновременных запусков в сторону мирных кварталов и городской инфраструктуры, отметил Пушилин.

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращено 925 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 364 беспилотника, над Горловкой — 561, — написал он.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 93 беспилотника ВСУ за прошедшую ночь. Больше всего беспилотных летательных аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря — 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.