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03 августа 2025 в 17:58

Корабельный остров стал для ВСУ ловушкой

Военкор Коц: ВСУ заблокированы на Корабельном острове в Херсоне

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащие ВСУ оказались заблокированы на Корабельном острове в Херсоне, сообщил корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, противник был отрезан от основной части города вследствие работы ВКС России. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Автомобильный мост, по словам Коца, разрушен. Военкор считает, что для ударов по нему использовались авиабомбы ФАБ с УМПК. Остров связан с «большой землей» и железнодорожным мостом, однако его пропускная способность существенно меньше. На острове находятся пункты временной дислокации украинских частей и соединений. Они, по словам Коца, теперь отрезаны.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющему город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра. По его словам, объект был задействован в логистике ВСУ, связанной с подвозом боеприпасов и продовольствия.

Ранее в силовых структурах рассказали, что в Харьковской области проходит массовая переброска украинских артиллеристов в штурмовые отряды. Так, командование ВСУ переводит личный состав 65-го ракетно-артиллерийского арсенала (Харьков) на передовые позиции.

ВСУ
Херсонская область
Харьков
Минобороны РФ
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