ВС России усилили давление на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, задействовав тактику тотального просачивания и заход в тыл диверсионных групп. Российские бойцы захватили уникальные образцы натовского вооружения в результате боев под Купянском на Харьковском направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 3 августа, читайте в материале NEWS.ru.

О тактике тотального просачивания сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что касается трофеев в боях под Купянском, то, по словам военнослужащего с позывным Заря, его обнаружили бойцы Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север». Среди трофейного оружия оказалось несколько экземпляров болгарского производства — например, гранатомет UBGL.

Ликвидация офицеров и инструкторов ВСУ под Днепром

Как указали источники в силовых структурах РФ, российским войскам при помощи авиабомбы ФАБ-3000 в Днепропетровской области удалось уничтожить офицеров 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Среди ликвидированных — иностранные инструкторы и украинские офицеры. В Минобороны эту информацию не комментировали.

При этом, как сообщили в Минобороны России, ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ в 139 районах. Также, по информации ведомства, была поражена инфраструктура военного аэропорта Украины.

В Минобороны проинформировали, что водитель-заряжающий реактивной системы залпового огня «Град» Данил Котов помог уничтожить более 20 бойцов ВСУ. Он смог вовремя доставить артиллерийский расчет на огневую позицию.

Подрыв шахты в ДНР и подготовка к новому контрнаступлению

Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в ДНР. Речь идет о втором по значимости угледобывающем предприятии региона.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин предположил, что в августе ситуация в зоне СВО может резко обостриться — ВСУ собирают ударную группировку, вероятно, перед началом нового контрнаступления. По его словам, командование усиливает территориальные формирования новобранцами и техникой, а ослабленные бригады отводит в тыл для доукомплектования.

Серия взрывов и массовое бегство украинских властей

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших в районе города Белополье Сумской области на северо-востоке Украины. Населенный пункт расположен в 186 километрах от Курска и 44 километрах от Сум. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Населенный пункт Александро-Калиново в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ Фото: МО РФ

По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сотрудники украинских администраций Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР покинули указанные города после перехода Часова Яра под контроль России. По его словам, чиновники вывозят архивы.

Также стало известно, что при взятии Часова Яра российский боец пошел на героический поступок — он прикрыл товарища с оторванной ногой от десятка БПЛА. В частности, гвардеец-десантник из 299-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Корнет принял удар двух гексакоптеров «Баба-яга» и более 10 FPV-дронов ВСУ, спасая друга.

Предательство США, протесты в Виннице и ликвидация Украины

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США нужно перестать финансировать зарубежные конфликты, в частности на Украине. По ее мнению, такие действия являются предательством по отношению к американцам. Политик также выступила против военной поддержки США Израиля.

В американском Институте изучения войны признали, что российское наступление на Украине продолжает набирать темп и в июле стало самым масштабным с ноября 2024 года. В июле РФ заняла 713 квадратных километров, при этом чистый прирост территории составил 634 квадратных километра.

Французский политик Флориан Филиппо обратил внимание, что украинцы вышли на протесты в Виннице не только ради освобождения молодых людей, но и против президента Владимира Зеленского и продолжения конфликта. Он призвал Париж отказаться от дальнейшей поддержки Киева.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что существование Украины не совместимо с целями СВО, поэтому ее нужно ликвидировать. По словам парламентария, при этом сроки окончания спецоперации зависят только от России.

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