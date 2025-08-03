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03 августа 2025 в 12:12

Минобороны России подтвердило ликвидацию иностранных наемников ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении пунктов дислокации наемников ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ, сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Также была поражена инфраструктура военного аэропорта Украины.

Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, <…> пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах, — отметили в ведомстве.

Также армия РФ ударила по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. Поражение наносилось при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, добавили в Минобороны России.

Ранее десантник Костромского полка с позывным Куба рассказал, что при взятии под контроль Часова Яра в ДНР армии России пришлось уничтожать не только военных ВСУ, но и иностранных наемников, в том числе из США и Польши. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Также командир дивизии ВДВ Рама сообщил о захвате подземных блиндажей ВСУ у Часова Яра. Российские десантники штурмом взяли трехуровневые подземные блиндажи-«муравейники» и бункер Вооруженных сил Украины, пояснил он. В Минобороны не комментировали данные сведения.

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