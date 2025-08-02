«Много тел»: Часов Яр обороняли наемники из Польши и США Десантник Куба заявил, что Часов Яр обороняли наемники из Польши и США

При взятии под контроль Часова Яра в ДНР армии России пришлось уничтожать не только военных ВСУ, но и иностранных наемников, в том числе из США и Польши, рассказал десантник Костромского полка с позывным Куба, который участвовал в штурме города. По его словам, наши войска не только стреляли, но и закидывали противника гранатами, передает телеканал «Звезда».

Много иностранных гостей, много тел, после того как штурмуют другие ребята. Сколько проходили — много разных шевронов: американских, польских, — отметил боец ВС РФ.

Он добавил, что украинские военнослужащие пытались избежать столкновений с ВС РФ, стремились отступить. А сейчас орудия 98-й дивизии ВДВ бьют западнее административных границ Часова Яра, где пытаются окопаться украинские военные, указал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области. Наибольшая активность противника наблюдается в районе Тендровской и Кинбурнской кос, подчеркнул он.

Прежде Telegram-канал Mash информировал, что украинское военное руководство готовится к масштабной операции по высадке до четырех тысяч солдат у побережья Херсонской области. Утверждалось, что ВСУ прощупывают местность вблизи Очакова и используют близлежащую территорию в качестве полигонов. Минобороны России эту информацию не комментировало.