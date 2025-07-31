Сальдо объяснил, какие идеи Киев вынашивает в Херсонской области Сальдо заявил о планах ВСУ устроить масштабный десант в Херсонской области

Вооруженные силы Украины вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, наибольшая активность противника наблюдается в районе Тендровской и Кинбурнской кос.

Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области. В основном активность противника зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос, — сказал Сальдо.

Он добавил, что к Тендровской и Кинбурнской косам стянуты дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Это объясняется тем, что в Очакове находится FPV-центр противника, который Сальдо назвал украинским плацдармом. При этом губернатор подчеркнул, что России известны все планы ВСУ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что украинское военное руководство готовится к масштабной операции по высадке до четырех тысяч солдат у побережья Херсонской области. Утверждается, что ВСУ прощупывают местность вблизи Очакова и используют близлежащую территорию в качестве полигонов. Минобороны России эту информацию не комментировало.