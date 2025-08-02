ВС РФ загоняют ВСУ в котлы: ситуация на фронтах СВО вечером 2 августа

Армия России наступает на всех направлениях спецоперации, забирая новые населенные и опорные пункты, сообщают блогеры. Где ВС РФ загоняют ВСУ в котлы, когда начнется штурм Краматорска и Славянска, какова ситуация на фронтах СВО вечером 2 августа?

Ситуация на фронтах СВО вечером 2 августа

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев сообщил, что на Херсонском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение, поразив механизированную и береговую бригады ВСУ. На Запорожском направлении армия России отбила атаку ВСУ в районе Степногорска — Плавней. Также ВС РФ напирают на окраины Орехово со стороны Нестерянки, отметил Царев.

«На Угледарском направлении встречные бои идут по линии Темировка — Камышеваха — Январское — Александроград. На севере направления ВСУ третий день пытаются контратаковать Дачное с северо-запада. Все атаки нашими военными отбиты. ВС России заняли новые позиции между Зеленым Кутом и Орехово», — указывает политик.

По его данным, на западном участке Покровского направления российская армия атакует вдоль лесополос в направлении границы с Днепропетровской областью; на юге от Покровска российская пехота, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулась далеко за Троянду и ведет бои в районе Шахтерского, чтобы выровнять линию фронта и выйти на железнодорожную ветку. Кроме того, пишет Царев, ВСУ отступают из Чунишино.

«Вооруженные силы России отрезали восточный путь снабжения Покровска, продвигаясь в районе Миролюбовки. Наступая в районе Сухецкого, что на севере от Родинского, наши войска лишили противника и важнейшего северного маршрута снабжения Покровска. Потеря самого Родинского ускорит обрушение всего северного участка обороны Красноармейской агломерации», — указывает блогер.

На западном участке Константиновского направления ВС РФ продвигаются к востоку от Владимировки и на севере от Полтавки. На юге направления Минобороны РФ подтвердило освобождение Александро-Калиново, в 6 км восточнее идут бои за Катериновку, отметил Царев.

«На линии Александро-Калиново — Катериновка находится горловина котла, в который угодила достаточно крупная группировка ВСУ. Противник не может вырваться из этой ловушки на север, в Константиновку — мешает Клебан-Быкское водохранилище. На севере участка российские силы продвигаются в районе Ступочек по направлению к Предтечино. Судя по массированным ударам по Дружковке, можно предположить, что после освобождения Часова Яра армия России не двинется напрямую на Краматорск и Славянск, а будет использовать обходной путь, через Дружковку», — полагает Царев.

На Купянском и Харьковском направлениях российские войска продвигаются на запад от Степовой Новоселки к Песчаному, зачистили северную часть Волчанска и взяли несколько опорников на юго-западных окраинах горда, взяв под контроль все правобережье реки Волчья, отметил Царев.

На Сумском направлении ВС РФ отбивают контратаки противника.

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что «немедленного наступления на Краматорск и Славянск после взятия Часова Яра не будет».

«Константиновка становится критической точкой в этой схеме. После ее взятия вероятным направлением продвижения станет движение на запад с целью перерезать линии снабжения и лишить группировку ВСУ в Краматорско‑Славянской агломерации возможности получать подкрепления и ресурсы. Такой подход повторяет модель, применяемую под Покровском: не штурмовать укрепрайоны, а изолировать их, выматывать оборону и вынуждать противника тратить силы на удержание обреченных позиций. Параллельно удары по Дружковке уже сейчас выполняют функцию не только физического уничтожения складов и командных пунктов, но и подготовки будущего оперативного окружения», — пишут авторы канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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