ВСУ в котле, фланг под Покровском трещит: новости СВО на вечер 2 августа

ВСУ в котле, фланг под Покровском трещит: новости СВО на вечер 2 августа

Российские военнослужащие установили контроль над селом Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике и стали еще ближе к Константиновке, которая находится всего в 9 км. Взяли населенный пункт бойцы Южной группировки войск.

По словам военного корреспондента Александра Коца, взятие села даст ВС РФ возможность ликвидировать крупную группировку ВСУ, угодившую в котел на этой линии, — в шести километрах идут бои за Катериновку. По его словам, выход на север к Константиновке заблокирован Клебан-Быкским водохранилищем, а горловина котла проходит по линии Александро-Калиново — Катериновка.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 августа, читайте в материале NEWS.ru.

«Кинжалами» по советникам НАТО

Продолжают появляться подробности установления контроля над Часовым Яром в ДНР. Командир штурмовой роты 98-й Ивановской дивизии ВДВ с позывным Рама рассказал, что военнослужащие ВДВ России штурмом овладели трехуровневыми подземными блиндажами-«муравейниками» и укрепленным бункером ВСУ. В этих сооружениях размещались украинское командование и военные советники НАТО. Оборонительные позиции находились в Южном лесу, в районе базы отдыха «Часовоярец».

«Туда нанесли удар „Кинжалом“, они разбомбили этот бункер. Все, кто там был, там и остались», — заявил военный.

Военкор Руслан Татаринов в свою очередь рассказал, что ВСУ выводят пехоту из-под Часова Яра: «Николаевка, пригород Часова Яра, противник выводит свою пехоту. Отходят в Подольское».

ВС Украины Фото: Социальные сети

Тяжелые потери — ВСУ в плачевном положении

Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский рассказал, что подразделения ВДВ, участвовавшие в освобождении Курской области, в настоящее время ведут тяжелые бои на Сумском направлении. Он отметил, что в столкновениях в украинском приграничье участвуют две дивизии, две бригады и один полк ВДВ.

«Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра ДНР», — отметил он.

По данным источников в российских силовых структурах, в Юнаковке Сумской области были ликвидированы все штурмовые группы из состава 2-й роты 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом свидетельствуют некрологи и публикации родственников.

«Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести украинских солдат показал, что в Юнаковке уничтожены все штурмовые группы из состава 2-й роты 1-го батальона 95-й ОДШБр», — сказал источник.

На фоне этого появилась информация, что командование ВСУ срочно пополняет поредевший 225-й отдельный штурмовой полк, дислоцированный в районе Кондратовки Сумской области. По данным источника, подразделение несет тяжелые потери.

«Отмечается попытка нарастить численность 225-го ОШП в районе Кондратовки Сумской области. Но полк несет большие потери», — сказал источник.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Также командование ВСУ перебросило под Волчанск 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, которая считается одним из наиболее подготовленных формирований в составе армии. Таким образом украинские войска пытаются отбить утраченные позиции на Харьковском направлении.

«Пытаясь отбить утраченные позиции, командование ВСУ перебросило под Волчанск элитную 1-ю ОБр ТерО», — сказал источник.

Фланг рассыпается — Покровск все ближе

Южный фланг обороны ВСУ в Покровске (Красноармейске) ДНР системно рассыпается, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». По данным источника, российские подразделения продвинулись за село Троянда, бои, как пишет канал, идут в районе Шахтерского. В Минобороны РФ эти сведения пока не подтверждают.

Военкоры отмечают, что этот рубеж имеет стратегическое значение: его прорыв позволит разделить город на изолированные участки, после чего начнется зачистка от украинских бойцов. Кроме того, сообщается, что логистика ВСУ в этом районе практически нарушена — северные и западные пути снабжения перерезаны.

Запад в панике — успехи ВС России рушат планы

Страны Запада охвачены «сейсмической тревогой» из-за успешного наступления российской армии, сообщает журнал Strategic Culture. По данным издания, руководство НАТО столкнулось с кризисом доверия, опасаясь стремительной потери своего влияния.

Ранее страны Европы планировали разместить десятки тысяч военных после достижения мирного соглашения на Украине, однако успехи России делают эту перспективу несбыточной.

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