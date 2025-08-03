Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 10:40

ВСУ частично подорвали инфраструктуру второй по значимости шахты в ДНР

Кимаковский: ВСУ частично подорвали инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в ДНР

Солдаты ВСУ Солдаты ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Это второе по значимости угледобывающее предприятие региона. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Появилась информация, что вооруженные формирования Украины частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» по аналогии с тем, как они поступили с шахтоуправлением «Покровское», — сказал Кимаковский.

Шахта «Краснолиманская», расположенная возле города Родинское, имеет ключевое значение для экономики региона. Предприятие ежегодно добывает несколько миллионов тонн угля, который используется преимущественно для нужд металлургической промышленности.

Ранее Игорь Кимаковский рассказал, что контроль над населенным пунктом Новоэкономическое даст ВС РФ возможность усилить огневое давление на группировку противника в самом городе Димитрове. Российские бойцы взяли Новоэкономическое 24 июля.

ВСУ
ВС РФ
ДНР
Украина
Россия
подрывы
предприятия
Игорь Кимаковский
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.