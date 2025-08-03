ВСУ частично подорвали инфраструктуру второй по значимости шахты в ДНР

ВСУ частично подорвали инфраструктуру второй по значимости шахты в ДНР Кимаковский: ВСУ частично подорвали инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в ДНР

Вооруженные силы Украины частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Это второе по значимости угледобывающее предприятие региона. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Появилась информация, что вооруженные формирования Украины частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» по аналогии с тем, как они поступили с шахтоуправлением «Покровское», — сказал Кимаковский.

Шахта «Краснолиманская», расположенная возле города Родинское, имеет ключевое значение для экономики региона. Предприятие ежегодно добывает несколько миллионов тонн угля, который используется преимущественно для нужд металлургической промышленности.

Ранее Игорь Кимаковский рассказал, что контроль над населенным пунктом Новоэкономическое даст ВС РФ возможность усилить огневое давление на группировку противника в самом городе Димитрове. Российские бойцы взяли Новоэкономическое 24 июля.