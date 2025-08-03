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03 августа 2025 в 10:10

«Полное предательство»: в Конгрессе США призвали прекратить помощь Киеву

Конгрессвумен Грин: США нужно прекратить финансировать конфликт на Украине

Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency/Global Look Press

США нужно перестать финансировать зарубежные конфликты, в частности, на Украине, заявила в соцсети X конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она считает, что такие действия Вашингтона являются предательством по отношению к американцам. Политик также выступила против военной поддержки США Израиля.

Финансирование, поддержка и в конечном итоге борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев, — написала Грин.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что очередной пакет помощи США не сулит Украине ничего хорошего. Он напомнил, что Киев продолжал терять территории даже после выделения помощи на $61 млрд (почти 4,8 трлн рублей) экс-президентом США Джо Байденом.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп указал, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении с Мэтью Уитэкером.

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