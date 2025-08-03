Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 14:27

В одной из стран НАТО признали успех российского наступления на Украине

ISW подтвердил успешность российского наступления на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российское наступление на Украине продолжает набирать темп и в июле стало самым масштабным с ноября 2024 года, передает The Telegraph со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW). В июле, по информации ISW, российские силы заняли 713 квадратных километров, при этом чистый прирост территории составил 634 квадратных километра. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

По данным аналитиков, объем занятой территории значительно превысил показатели предыдущих месяцев. Например, в июне Россия установила контроль над 588 квадратными километрами, в мае — над 507, в апреле — над 379, сказано в материале.

Эксперты ISW пишут, что наступательные действия сосредоточены в Харьковской и Запорожской областях, где продолжаются интенсивные бои. В публикации говорится, что под контролем России сейчас находится около 19% всей территории Украины.

Ранее глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская предположила, что российские войска могут дойти до Киева уже этой зимой. Она объяснила это катастрофическими потерями украинской армии. По ее данным, они достигают 159 тысяч человек в год. Берлинская также раскритиковала руководство страны.

Украина
СВО
ВС РФ
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.