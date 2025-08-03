В одной из стран НАТО признали успех российского наступления на Украине

В одной из стран НАТО признали успех российского наступления на Украине ISW подтвердил успешность российского наступления на Украине

Российское наступление на Украине продолжает набирать темп и в июле стало самым масштабным с ноября 2024 года, передает The Telegraph со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW). В июле, по информации ISW, российские силы заняли 713 квадратных километров, при этом чистый прирост территории составил 634 квадратных километра. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

По данным аналитиков, объем занятой территории значительно превысил показатели предыдущих месяцев. Например, в июне Россия установила контроль над 588 квадратными километрами, в мае — над 507, в апреле — над 379, сказано в материале.

Эксперты ISW пишут, что наступательные действия сосредоточены в Харьковской и Запорожской областях, где продолжаются интенсивные бои. В публикации говорится, что под контролем России сейчас находится около 19% всей территории Украины.

Ранее глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская предположила, что российские войска могут дойти до Киева уже этой зимой. Она объяснила это катастрофическими потерями украинской армии. По ее данным, они достигают 159 тысяч человек в год. Берлинская также раскритиковала руководство страны.