«Невзирая на огонь»: водитель ВС РФ помог уничтожить более 20 бойцов ВСУ Военный водитель Котов помог уничтожить более 20 бойцов ВСУ

Водитель-заряжающий реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Данил Котов помог уничтожить более 20 бойцов Вооруженных сил Украины, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Он смог вовремя доставить артиллерийский расчет на огневую позицию.

Управляя вверенной ему техникой, Данил, невзирая на огонь вражеской артиллерии, доставил артиллерийский расчет на огневую позицию, помог своевременно и точно открыть огонь по противнику, в результате чего было уничтожено более 20 украинских боевиков, — гласит сообщение ведомства.

Из-за удара ВСУ боевая машина Котова была повреждена. Однако под огнем противника он смог ее починить и вывести из-под удара вместе c экипажем, добавили в Минобороны.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесенных ударах по точкам координации и связи в Киеве и Киевской области. В Минобороны РФ пока никак не комментировали эту информацию. По словам Лебедева, было зафиксировано как минимум два удара, других подробностей подпольщик не привел.