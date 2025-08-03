В подполье сообщили о разгроме точек координации ВСУ Подпольщик Лебедев: по точкам координации и связи ВСУ в Киеве нанесены удары

Удары нанесены по точкам координации и связи в Киеве и Киевской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. Других подробностей он не привел. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Киев и область — минимум два зафиксированных ночных удара по точкам координации и связи. И это еще не финал, — написал Лебедев.

Тем временем в оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ. Также была поражена инфраструктура военного аэропорта Украины. Кроме того, бойцы ударили по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. Поражение наносилось при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два реактивных снаряда HIMARS. Также военные за это время сбили 274 беспилотника ВСУ.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 93 беспилотника ВСУ за прошедшую ночь. Больше всего беспилотных летательных аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря — 60.