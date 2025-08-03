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03 августа 2025 в 12:44

Во Франции отреагировали на вспыхнувшие на Украине протесты

Политик Филиппо: украинцы на протестах выступали против политики Зеленского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинцы вышли на протесты в Виннице не только ради освобождения молодых людей из территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), но и против президента Владимира Зеленского и продолжения конфликта, заявил в соцсети X политик Флориан Филиппо. Он добавил, что Парижу нужно отказаться от дальнейшей поддержки Киева.

Ранее в полиции Винницы сообщили, что бунт из-за действий сотрудников ТЦК начался после того, как общественные деятели развязали конфликт. По информации правоохранителей, сотрудники ТЦК пытались задержать якобы уклонявшегося от службы мужчину.

Представители общественной организации устроили перепалку с военнослужащими, всего в бунте приняли участие порядка 80 человек, заявили правоохранители. Они попытались выломать ворота и прорваться внутрь стадиона, где, предположительно, собрали мобилизованных. В полиции утверждают, что приняли некие меры для оттеснения протестующих за территорию объекта.

Отмечается, что инцидент с сотрудниками ТЦК произошел возле стадиона «Локомотив». В какой-то момент участники попытались прорваться внутрь объекта. По данным журналистов, в штурме активное участие также принимали женщины.

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