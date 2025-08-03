Авиаудар по мосту в Херсоне и атака на Сочи: новости СВО на утро 3 августа

Авиаудар по мосту в Херсоне и атака на Сочи: новости СВО на утро 3 августа

На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ, заявил в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, никто не пострадал.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указал, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Как уточнил оперштаб региона, с ними работают 75 сотрудников МЧС и еще 22 единицы техники.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 2 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Воронежскую область

При атаке ВСУ в Воронежской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, две женщины госпитализированы.

При этом один частный дом полностью сгорел, в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай, подчеркнул глава региона.

Российские военные ударили по мосту в Херсоне

Российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющему город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, объект задействован в логистике ВСУ, связанной с подвозом боеприпасов и продовольствия. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Он уточнил, что в результате удара мост поврежден, логистика ВСУ частично нарушена. Изоляция этого района боевых действий крайне важна, подчеркнул Сальдо.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Часов Яр обороняли наемники из Польши и США

При взятии под контроль Часова Яра в ДНР армии России пришлось противостоять не только военным ВСУ, но и иностранным наемникам, в том числе из США и Польши, рассказал десантник Костромского полка с позывным Куба, который участвовал в штурме города. По его словам, войска ВС РФ не только стреляли, но и закидывали противника гранатами.

Он добавил, что украинские военнослужащие пытались избежать столкновений с ВС РФ, стремились отступить. А сейчас орудия 98-й дивизии ВДВ бьют западнее административных границ Часова Яра, где пытаются окопаться украинские военные, указал он.

ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Григоровки в ДНР

Российские военные уничтожили два ключевых узла управления дронами ВСУ в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе группировки войск «Юг». В операции участвовали артиллеристы и операторы БПЛА.

Первый пункт был обнаружен бойцами 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады во время разведки лесополосы. Выявленные позиции включали место взлета и укрытие для расчета БПЛА «Баба-яга». Координаты были оперативно переданы артиллеристам, которые ликвидировали цель с помощью 122-мм орудия «Нона-С». Вторая операция прошла еще более стремительно — украинский расчет был уничтожен ударным дроном в момент запуска своего аппарата.

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