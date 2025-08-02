Российские военные сняли на видео уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Григоровки в ДНР

Российские военные уничтожили два ключевых узла управления дронами ВСУ в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщили ТАСС в пресс-службе группировки войск «Юг», предоставившей кадры объективного контроля. В операции участвовали артиллеристы и операторы БПЛА.

Первый пункт был обнаружен бойцами 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады во время разведки лесополосы. Выявленные позиции включали место взлета и укрытие для расчета БПЛА «Баба-яга». Координаты были оперативно переданы артиллеристам, которые ликвидировали цель с помощью 122-мм орудия «Нона-С». Вторая операция прошла еще более стремительно — украинский расчет был уничтожен ударным дроном в момент запуска своего аппарата.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили места хранения БПЛА и пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 132 районах. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины предпринимает отчаянные попытки нарастить численность 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), дислоцированного в районе Кондратовки Сумской области. Подразделение несет большие потери.