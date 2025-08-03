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03 августа 2025 в 06:29

Число пострадавших из-за атаки ВСУ под Воронежем увеличилось

Гусев: число пострадавших из-за атаки ВСУ под Воронежем увеличилось до четырех

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при атаке ВСУ в Воронежской области увеличилось до четырех, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, две женщины госпитализированы.

Две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом, — написал он.

При этом один частный дом полностью сгорел, в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай, подчеркнул глава региона.

Ранее Telegram-канал SHOT информировал, что над Рязанью прогремели около шести взрывов, по предварительным данным, система противовоздушной обороны сбила украинские БПЛА типа «Лютый». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек в районе поселка Уразово Валуйского округа в результате атаки Вооруженных сил Украины. FPV-дрон ударил по двум мирным жителям, которые направлялись к автобусной остановке, констатировал он.

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